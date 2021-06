Safari Rally - Neuville vergroot voorsprong in Kenia

In vergelijking met vrijdag beleefden de deelnemers een eerder rustige morgen. Neuville won de eerste rit, waarna Sébastien Ogier de volgende twee voor zijn rekening nam. De Fransman volgt als vierde op 1:33.8 van Neuville, die tevreden was over zijn ochtend. “In de laatste rit lagen er nogal wat stenen waardoor we moesten afremmen”, zei de Luikenaar aan de finish. “Ook toen we een giraf zagen hebben we flink afgeremd. In het laatste gedeelte van de derde rit waren we misschien iets te voorzichtig.”

Dani Sordo (Hyundai i20), Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) en Elfyn Evans (Toyota Yaris) kwamen na hun opgaves van vrijdag opnieuw aan de start. Het chassis van de wagen van Oliver Solberg (Hyundai i20) was te fel beschadigd, zijn rally is voorbij.

Zaterdagnamiddag werken de deelnemers dezelfde ronde van drie klassementsritten af. De zesde WK-rally eindigt zondagmiddag.