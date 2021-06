Tiende huwelijksverjaardag zonder vrouw voor prins Albert: “Charlene komt niet meer terug naar Monaco”

Prins Albert (63) van Monaco en zijn echtgenote Charlene (43) vieren komende donderdag hun tiende huwelijksverjaardag. Elk apart. Hij in Monaco, zij in Zuid-Afrika. “En zij is ook niet van plan terug te komen”, schrijft een Frans magazine. Voor de meeste buitenstaanders is het een wonder dat de twee überhaupt nog getrouwd zijn. Zijn ze van alle koninklijke echtparen het meest ongeloofwaardige?