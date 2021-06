TOUR 2021. Wie niet kan tijdrijden, mag het geel van Parijs vergeten: dit moet u weten over de Tour de France

Zaterdag is het zover. Dan krijgen we opnieuw de hymne van de Tour de France, weliswaar midden het geweld van het EK voetbal. Kan Pogacar een tweede opeenvolgende keer toeslaan? Of neemt Roglic revanche voor wat Pog hem vorige keer aandeed? De Tour de France is telkens weer een wielerverhaal dat beetje bij beetje de geheimen prijsgeeft. Dit zijn alvast tien zaken over de 108ste editie die op 26 juni start en eindigt op 18 juli op de Champs-Elysées in Parijs.