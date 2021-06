3X3 Lions gekwalificeerd voor EK in Parijs

De 3X3 Lions, met Thierry Mariën, Nick Celis, Raf Bogaerts en Thibaut Vervoort, hebben zich op de 3X3 EuroCup Qualifications in Tel Aviv (Israël) geplaatst voor het EK dat in september van 2021 in de Franse hoofdstad Parijs doorgaat. De eerste groepswedstrijd werd met 18-9 van Azerbeidzjan gewonnen. Andorra gaf forfait en versus Duitsland werd met 12-11 verloren. Dat maakte dat de 3X3 Lions in poule D op de tweede stek eindigden. Ze kwamen daardoor uit tegen de groepswinnaar van poule B. De spelers van Zwitserland komen uit in het professionele circuit bij Lausanne en staan op nummer 11 van de wereldranking. De 3X3 Lions wonnen echter met 22-11 en zijn meteen zeker van een stek op het EK. Enkele weken geleden kwalificeerden ze zich ook voor de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus). Vandaag komen de 3X3 Cats, met Laure Resimont, Elise Ramette, Marie Vervaet en Lut De Meyer, op de 3X3 EuroCup Qualifications in Tel Aviv in actie. (cpm)