Oliver Naesen realistisch voor start van de Tour: “Ik kan maar in één rit dromen van de zege”

Oliver Naesen (AG2R Citroën) maakt zich weinig illusies voor de komende Tour de France. “Ik mag in één rit dromen van de overwinning”, vertelt hij vlak voor de start van de 108e editie. “Rit 14. In alle andere ritten is het voor punchers, klimmers, sprinters of tijdrijders en ik ben geen van dat.”

Naesen start zaterdag in zijn zesde Tour de France. Andere jaren is de Oost-Vlaming telkens hoopvol, ziet hij vier of vijf kansen in het roadbook, maar deze keer acht hij zich weinig kansen toe. “Dat is een speciale gedachte aan de vooravond van de Tour”, sprak hij vrijdagavond in een online persmoment. “Nu zie ik alleen in de etappe van Carcassonne naar Quilan een mogelijkheid.”

Natuurlijk wil Naesen zich nog onderscheiden in de andere etappes, maar dan om werk op te knappen voor zijn ploegmaten, zoals Greg Van Avermaet en Benoît Cosnefroy. “Ik ben realistisch. Dat leert de ervaring mij na vijf deelnames aan de Tour de France. Ik herinner me dat ik vorig jaar voor de start stelde dat er zeker vijf kansen waren voor de ontsnapping. En dan droom je ‘s nachts heel mooi, maar in de realiteit zie je dan dat die vlucht niet tot de finish reikt omdat Jumbo-Visma of Deceuninck - Quick-Step heel hard rijdt. Of dan zit ik wel in de vlucht, maar bots ik op een sterkere renner zoals Soren Kragh Andersen, of er is nog een bergje waarop een betere klimmer wegrijdt. Dan vraag je je wel af: heb ik me daarvoor de nek afgetraind, om nu zo kapot te zijn, maar geen resultaat bij elkaar te fietsen? Nu kijk ik met een iets kritischer blik naar het profiel van de ritten en droom ik van één etappe.”

“Dit is niet de Tour van de overgangsritten. Het is ofwel heel vlak, ofwel bergop. Het is een Tour voor Arnaud Démare en Julian Alaphilippe. Je kan de Fransen dat ook niet kwalijk nemen hé, dat ze een parcours voor hun coureurs uittekenen...”