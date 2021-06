Wat als… België-Portugal op strafschoppen uitdraait? De Rode Duivels hebben één keer op een groot toernooi penalty’s getrapt. Dat was in Mexico ’86 tegen Spanje. Krijgen we zondag een nieuwe thriller? Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de Belgen. “Als het moet, trap ik ook een penalty”, zegt Thibaut Courtois.