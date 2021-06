Tadej Pogacar begint zaterdag als topfavoriet aan de Tour. Op zijn 22ste is hij superster­ van het wielrennen en inwoner van Monaco, maar voor ouders Marjeta (51) en Mirko (57) blijft hij ‘Tamau­’­, hun wonderlijke maar doodgewone jongen. Een exclusief gesprek aan de tuintafel in het Sloveense Klanec. “Het kon niet dat Tadej de Tour won. We zeiden tegen elkaar: Kijk de tijdsaanduiding is kapot.”