Limburgse studenten lokken met deleadout.com jongeren naar de koers: “We doen puur aan scorebordjournalistiek”

Tour de Limbourg

Een uit de hand gelopen opdracht voor school is een succesverhaal geworden voor zes studenten Journalistiek aan de KU Leuven. Met deleadout.com bouwden ze een website boordevol tips en tricks voor de deelnemers aan Tourmanager, het razend populaire pronospel van Sporza. “De podcast die we met Sporza opnamen is al 20.000 keer beluisterd”, getuigt Brett Luijs, één van de twee Limburgers in het zestal.