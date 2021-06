ANALYSE. Onze wielerman: “Kan Ineos de dubbele Sloveense code kraken?”

RONDE VAN FRANKRIJK

Schreeuwt Parijs om uitroeptekens, dan zwermen er rondom een grand départ jaarlijks talloze vraagtekens. Points d’interrogation zoals: kan titelverdediger Pogacar weerstaan aan de aanvallen van zijn Sloveense landgenoot Roglic en het blok Ineos Grenadiers? Net als u beschikken we niet over een glazen bol. Een sluitend antwoord moeten we u kortom schuldig blijven. Wel kunnen we u enkele argumenten pro of contra een nieuwe Tourwinst voorschotelen.