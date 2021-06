Limburgers in de Tour Philipsen en Teuns unaniem: “Liefst Pogacar in het geel”

RONDE VAN FRANKRIJK

In Brest, de meest westelijke stad van Frankrijk, weerklinkt zaterdagmiddag het startschot van de 108ste Ronde van Frankrijk. Jasper Philipsen en Dylan Teuns zullen oog- en oorgetuigen zijn van die knal. Met welke twee V’s – voorbereiding en vertrouwen – reisden ze naar Bretagne af? En resulteert die double vé in de W van winst voor onze twee gouwgenoten, die dag om dag een Tourcolumn in onze krant voor hun rekening zullen nemen?