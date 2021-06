Nations League volleybal: vrouwen Verenigde Staten verlengen hun titel na nieuwe winst tegen Brazilië

De Verenigde Staten hebben vrijdag voor de derde keer in evenveel edities de Nations League in het vrouwenvolleybal gewonnen. In een heruitgave van de finale van 2019 versloegen de Amerikaanse vrouwen in het Italiaanse Rimini Brazilië met 1-3 (28-26, 23-25, 23-25, 21-25). Vorig jaar ging de Nations League niet door vanwege de coronapandemie.

In de troostfinale klopte Turkije vrijdag Japan met 0-3 (19-25, 16-25, 17-25). Japan had in de halve finales met 3-1 verloren van Brazilië, Turkije met 3-0 van de VS.

Met acht zeges, waarvan zes met 3-2, en zeven nederlagen eindigden de Yellow Tigers op de negende plaats na de reguliere fase. De top vier na de groepsfase stootte door naar de finaleronde.

De Belgische vrouwen zijn in de Nations League een van de ‘challenger teams’, net als Polen, Canada en de Dominicaanse Republiek. Ze zijn dus niet verzekerd van deelname. Maar in deze editie is er uitzonderlijk geen degradant, waardoor de Tigers er in 2022 ook zeker bij zullen zijn. In 2018 eindigde België in de eerste editie als dertiende, een jaar later misten ze als zevende maar nipt de finaleronde die destijds met zes werd afgewerkt. (belga)