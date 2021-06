De Franse Valérie Bacot krijgt vier jaar celstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor de moord op Daniel “Dany” Polette: haar misbruikende stiefvader die later haar man, pooier en vader van haar vier kinderen werd. Er was door de openbare aanklager vijf jaar cel geëist. Toch zal ze niet effectief naar de gevangenis moeten, omdat ze al bijna een jaar in voorhechtenis zat.