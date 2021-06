Onherkenbare Kim Kardashian met blond haar en bleke wenkbrauwen in nieuwe ondergoedreclame

Kim Kardashian heeft de wereld al wel vaker verbaasd met haar looks, maar een nieuwe campagne van haar modemerk SKIMS valt opnieuw op. In de foto die op de Instagrampagina van SKIMS verscheen, is de 40-jarige celebrity vrijwel onherkenbaar, met een blond kapsel en opvallende make-up.

LEES OOK. Kim Kardashian praat voor het eerst over oorzaak huwelijksproblemen in ‘Keeping up with the Kardashians’

Op 29 juni lanceert SKIMS een nieuwe collectie en daar moet natuurlijk reclame voor gemaakt worden. Vrijdag verscheen daarom een nieuwe advertentiecampagne op de Instagrampagina van het merk. En daarin is Kardashian te zien met platinablond haar, blonde wenkbrauwen en een verder nogal futuristisch aandoende look. De shoot is van de hand van

Intussen loopt de scheiding tussen Kim Kardashian en haar ex Kanye West nog. Tijdens een van de laatste momenten in ‘Keeping up with the Kardashians’ vertelde ze in tranen hoe ze vastzat in haar relatie met Kanye.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

c

c