Speling van het lot: als tweeling geboren, apart geadopteerd en nu samen in een musical

Later willen ze beter voetballen dan Kevin en Romelu, en samen een bouwbedrijf runnen. Voor nu is roem als musicalsterren ook al goed. Tweelingbroers Bekema en Sahladin (10) spelen straks samen dezelfde rol in The bodyguard. Het had nochtans geen haar gescheeld of ze wisten niet van elkaars bestaan. Ze werden apart geadopteerd in Ethiopië, de voorzienigheid bracht hen bij twee Oost-Vlaamse gezinnen. “Soms doen we alsof we elkaar zijn, en foppen we onze families.”