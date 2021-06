Zo, en dan is het tijd voor fietsvakantie. Maar fietsbanden en fietswielen zijn wonderlijke wezens. Ze dragen ons gewicht en de ondergrond is niet altijd even biljartvlak of clean. Lek rijden is dus niet uitgesloten. Raf Laurencin, lid van onze Bicycle Board, geeft alvast enkele tips voor onderweg. Eén gouden raad: probeer het alvast vooraf eens thuis.