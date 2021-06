Thibaut Courtois is klaar voor eventuele strafschoppen tegen Portugal: “Als het moet neem ik zelf een penalty”

Wat als… België-Portugal op strafschoppen uitdraait? De Rode Duivels hebben één keer in hun geschiedenis op een groot toernooi penalty’s getrapt. Dat was in Mexico ’86 tegen Spanje. Krijgen we op het EK 2021 een nieuwe thriller? Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de Belgen. “Als het moet, neem ik zelf een penalty”, zegt Thibaut Courtois.

Eén zaak is zeker: ondanks een minder goeie elfmeterreputatie dan Simon Mignolet (hij stopte 27 procent van zijn penalty’s, Courtois 15 procent) blijft Courtois onder de lat staan als het straks op strafschoppen uitdraait. “Ik ben van het principe dat je keepers vooral vertrouwen moet geven”, zei bondscoach Roberto Martinez gisteren. Een Louis van Gaaltje doen, die op het WK in Brazilië Tim Krul inbracht om penalty’s te stoppen, hoeven we dus niet te verwachten.

Thibaut Courtois kijkt een mogelijke strafschoppenserie met vertrouwen tegemoet. “Ik heb een lijst van tien mogelijke strafschoppennemers bij Portugal gekregen. Cristiano Ronaldo is natuurlijk de eerste, daarna volgt Bruno Fernandes en zo gaat het verder tot nummer tien. Van elk van die spelers krijg ik mee hoe ze hun tien tot vijftien laatste penalty’s hebben getrapt. Daar krijg ik ook video’s van. Die bespreken we samen met Simon (Mignolet, red.), Matz (Sels) en Erwin (Lemmens, de doelmannentrainer). Ik bepaal bij elke speler op voorhand naar waar ik ga duiken, tenzij er kleine details zijn waaraan je kan zien welke hoek hij uitkiest. Soms kan je ook op basis van je gevoel een andere keuze maken.”

© BELGA

Als het moet, wil Thibaut Courtois ook zelf een penalty trappen. “Ik doe dat soms op training tegen Simon Mignolet, al is dat natuurlijk niet hetzelfde. Op oefenstage met Chelsea heb ik ooit eens een bal los in de winkelhaak getrapt. Dat was tegen Paris Saint-Germain in Amerika. Daarna heb ik het ook eens in de Community Shield (de Engelse Supercup, red.) gedaan tegen Arsenal. Die bal vloog naar de duiven. Als ik een penalty moet nemen, zal ik klaar zijn. Ik weet dat ik een goeie trap heb en moet daarop vertrouwen. Keepers hebben in het algemeen een goeie trap. Dat heeft Rulli (de Argentijnse doelman van Villarreal, red.) onlangs nog laten zien in de Europa League-finale.”