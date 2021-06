Vandaag blijft het in Limburg overwegend droog. We hebben echter weinig marge want net ten westen van ons zal het tijdens het eerste deel van de dag druilerig zijn met lichte regen en een aantal buien. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat enkele buien mogelijk eens even een uitstapje tot in Limburg kunnen maken. Hoe meer naar het oosten hoe groter dus opnieuw de kans dat het droog blijft.