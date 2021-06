Hoe president Bolsonaro corona vrije baan gaf in Brazilië: “Misdaden tegen het leven”

Vorig weekend werd in verschillende steden betoogt tegen de aanpak van Bolsonaro. De woedde groeit nu de onderzoekscommissie naar corona live op tv is te zien. — © AP

“Misdaden tegen het leven.” Zo omschrijft Omar Aziz, de voorzitter van de 11-koppige Senaatscommissie, de corona-aanpak van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Het virus heeft in het Zuid-Amerikaanse land al meer dan een half miljoen doden gemaakt. Daarmee is Brazilië na de VS het zwaarst getroffen land ter wereld. De getuigenissen en dossiers tonen aan dat de president alles heeft gedaan om corona te minimaliseren. Dat blijkt ook uit zijn uitspraken gedurende de pandemie.