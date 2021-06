La Course zoekt opvolgster voor Lizzie Deignan

De achtste editie van La Course by Le Tour de France eindigt zaterdag op dezelfde helling als de heren elite. De rensters krijgen 108 km voorgeschoteld van Brest naar Landerneau en moeten vier keer de slothelling over.

La Course zou normaal dit jaar op zondag verreden worden en eindigen op de Mûr-de-Bretagne. Maar door lokale verkiezingen en de lokale overheid die wat moeilijk deed, moeten de rensters nu op zaterdag aan de bak. Geen zes keer over de Mûr-de-Bretagne dus, maar vier keer over de slothelling in Landerneau.??

De rensters moeten al vroeg uit de veren en starten om 8u20. De finish wordt verwacht rond 11u30. Na 54 kilometer komen de renners op het lokale parcours dat ze vier keer zullen rijden, met telkens de slotklim, de Fosse aux Loups, 3 km aan 5,7%. “Het is een wedstrijd die rensters die goed uit de voeten kunnen op de Mur van Hoei moet liggen”, aldus organisator Jean-Marc Marino. “Het is heel steil in het begin van de klim (500 meter aan 9,4%, met een stuk tot 14%) en hoe dichter bij de finish, hoe minder steile percentages de rensters moeten bedwingen.”

De kans op regen is morgen eerder klein, zo wordt voorspeld. Favorieten voor de zege zijn Waalse Pijl-specialiste Anna van der Breggen en ploegmate Demi Vollering, Marianne Vos, die la Course voor de derde keer kan winnen, Lizzie Deignan, Cecilie Uttrup Ludwig, Katarzyna Niewiadoma, en wie weet kan Lucinda Brand wel verrassen.

Met Valerie Demey neemt slechts één landgenote deel. (belga)