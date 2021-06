Volle parkings aan het uitvaartcentrum voor laatste groet aan Jürgen Conings

Op de Rijksweg is het aanschuiven richting uitvaartcentrum Papillon. Daar vindt vanavond tussen 19.00 en 20.30 uur de laatste groet aan de beroepsmilitair Jürgen Conings plaats. Politieagenten en stewards begeleiden het volk naar de afslag, even is er zelfs oponthoud aan de rotonde bij de afrit van de E314 en de Rijksweg. De rechterrijstrook richting Lanaken is voorbehouden voor mensen die een laatste groet willen brengen.