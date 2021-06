De vaccinschaarste in ons land is definitief verleden tijd. Gent had gisteren zelfs zo’n grote overschotten dat iedere Gentenaar die nog geen afspraak had, zich spontaan kon aanmelden. Ook in de rest van Vlaanderen gaat het nu snel. Mogelijk zal tegen 11 juli elke volwassen Vlaming die dat wil toch de kans hebben gekregen om minstens een eerste coronaprik te krijgen.