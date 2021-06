Aan alle vlaggenmasten in Zonhoven wappert nu de Belgische driekleur

Aan alle gemeentelijke vlaggenmasten in Zonhoven wappert sinds vrijdag de Belgische driekleur. Op die manier wil de gemeente onze nationale ploeg op het EK toejuichen.

“Op alle pleintjes en rotondes waar we vlaggenmasten hebben staan, zijn de klassieke Zonhovense vlaggen intussen vervangen,” legt schepen van feestelijkheden Johan Vanhoyland (Open VLD) uit. “Overal kleurt het nu zwart-geel-rood. Voor de gelegenheid had hij zelf ook een zwart-rood kostuum met een gele stropdas aangedaan.” Zondag spelen de Rode Duivels al een moeilijke wedstrijd tegen Portugal. De gemeente hoopt dat de vlaggen tot aan de finale kunnen blijven hangen in heel Zonhoven. TR