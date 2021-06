Ruim een kwart van de Nederlanders heeft wel eens last van muizen in huis. Ik weet niet hoe dat bij jullie in België zit, maar ook als u niet gillend van angst op een krukje springt, bent u deze kleine knagers vast liever kwijt dan rijk. Ze vervuilen de omgeving met urine en ontlasting en kunnen aan uw etensvoorraden of aan kabels knagen.