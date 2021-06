Brussel doet diesel- en benzinewagens in de ban: al jouw vragen beantwoord

Het werd al opgenomen in het Brusselse regeerakkoord, maar nu is het er dus ook echt. Fossiele brandstofwagens - benzine of diesel - zijn er in het Hoofdstedelijk Gewest niet meer welkom vanaf 2035. Voor diesel geldt dat zelfs al vanaf 2030. “Mensen hebben nu genoeg tijd om die omschakeling te maken”, klinkt het. Mag je als pendelaar nog binnen? En wat met andere lage-emissiezones (LEZ) in Vlaanderen?