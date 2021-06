Met appelen en peren was er altijd wat, dus schoolde Peter zich om: op bezoek in het wijndomein van Peter

Het kan verkeren. Peter Nijskens (58) is opgegroeid tussen de appelen en de peren. En hij mag dan wel talen gestudeerd hebben, een kantoorjob zag hij niet zitten, dus zette hij het fruitteeltbedrijf van zijn vader verder. “Tot ik besefte dat het altijd iets is met die appelen en peren. Een slechte oogst, een belabberde prijs, concurrentie vanuit Polen of de boycot van Rusland …”. Peter schoolde zich om tot wijnbouwer en in 2015 gingen de eerste stokken de grond in.