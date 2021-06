Tiesj Benoot mikt op lastige ritten in tweede en derde week: “Meer kansen na openingsweekend”

Tiesj Benoot begint zaterdag aan zijn vijfde opeenvolgende Tour de France. “Ik heb vertrouwen getankt op het BK”, zei hij aan de vooravond van de Tour. “Ik voel me goed, de Tour mag beginnen.”

Benoot kende na een knappe Parijs-Nice een minder sterk voorjaar door ziekte. “Pas tegen Luik-Bastenaken-Luik had ik het goede gevoel opnieuw te pakken”, gaf hij toe. “Daarna was het opnieuw opbouwen naar de Tour.”

Die voorbereiding liep via hoogtestages en de Ronde van Zwitserland waar het even wat minder liep. “Ik had wat probleempjes met de hamstrings”, legde hij uit. “Dat kwam omdat ik van schoenen was veranderd. Uiteindelijk kwam ik er pas door in de slotrit. Nu goed, ik voel me goed intussen. Op het BK heb ik vertrouwen opgedaan. Laat de Tour maar beginnen.”

Vorig jaar kampte Benoot met een sluimerende blessure die hij opliep in de Dauphiné. Eerst was er een rugprobleem, in de Tour had hij last van compensatiepijnen door een andere positie op de fiets en kwam hij ook nog eens ten val. “Ik hoop dit keer op een vlotte Tour, zonder pijntjes”, zei hij zelf. “We zijn alleszins enorm gemotiveerd met de ploeg. Het openingsweekend dient zich aan als een mooie opportuniteit, maar ik besef wel dat andere jongens meer kans hebben op succes. Ik wil wel graag mee de finale rijden, maar aan de zege denk ik niet. De echte kansen op ritwinst liggen later voor mij in de Tour. Ik mik op de lastige ritten en de bergetappes, eerder in de tweede en derde week, als een vlucht wat meer kansen krijgt. Hopelijk heb ik dan de benen nog, dan komt er nog weinig tactiek aan te pas.”

Team DSM telt nog maar één overwinning dit seizoen, ritwinst voor Cees Bol in Parijs-Nice. “Ik heb daar zelf nog niet bij stilgestaan”, aldus Benoot. “Wij voelen als renners die stress alleszins niet. Misschien leeft dat bij het management, maar onder de renners is dat geen thema. We starten hier met dezelfde ambitie als vorig jaar: een rit winnen. Het is een toffe bende jonge gasten die er gewoon 100% voor wil gaan. Vorig jaar seizoen lukte dat drie keer (Hirschi en 2x Soren Kragh Andersen, red.). We willen gewoon het beste van onszelf geven. Ik kijk ook uit naar wat mijn ploegmaat Cees Bol kan. Hij is heel snel en behaalde vorig jaar toch ook enkele mooie ereplaatsen.” (belga)