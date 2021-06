Instant drinkplezier met wijnen die de honger aanscherpen: Alain Bloeykens test vier pittige zomerwijnen

Nu de zomer er werk van maakt en we weer met meer mogen samenkomen, zien we het wijnverbruik outdoor stevig crescendo gaan. Wijn die vaak bestempeld wordt als terraswijn, wat vaak ook een pejoratieve bijklank heeft. Zonde want lekkere terraswijn maken is een kunst. Zijn belangrijkste eigenschap? Instant drinkplezier en vooral: de honger aanscherpen zodat je met veel zin aan tafel gaat. Wij plukten deze week vier pittige witte wijnen van het schap.