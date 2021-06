De vaccinatie in Vlaanderen loopt nog altijd in sneltreinvaart. De bereidheid van de Vlamingen om zich te laten vaccineren blijft groot. We zitten nu in de staart van de campagne, het komt erop aan om die hoge bereidheid aan te houden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke vrijdagmiddag gezegd op de wekelijkse briefing over de vaccinatie in Vlaanderen.