Piratenfeest in basisschool XCL Stapsgewijs

Alle kinderen van de kleuter- en lagere school kregen piratenopdrachten zoals goudstukken zoeken in een ballenbad, de piratenwas ophangen, met de tenen parels vissen uit de zee, de piratenboot leeg hijsen, bommen werpen naar de andere piraten, klimmen en klauteren op het springkasteel, een T-shirt verknippen en versieren zodat ze als echte piraten naar huis konden gaan…Onder de middag kregen alle piraten een lekker frietje om terug op krachten te komen, want in de namiddag moest er een schat gezocht worden. Hiervoor moesten de piraten per klas samenwerken en konden ze puzzelstukken bemachtigen. Deze spelletjes werden begeleid door de kinderen van het 6de leerjaar. De puzzelstukken die ze verdienden, moesten naar een veilige plaats gebracht worden, maar ze moesten opletten voor de rovers die ze wel eens durfden te stelen. Wanneer de puzzel volledig af was, kregen ze een schatkaart die hen naar de verborgen schat wist te brengen. Daarin zaten lekkere waterijsjes die met veel plezier opgesmuld werden.