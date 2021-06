25 leden schenken stukken aan clubarchief Initia Hasselt

Een 15-tal vrijwilligers gingen een tijdje geleden aan de slag met het archief van de handbalclub. “Een aantal vrienden van Initia Hasselt heeft de archiefstukken geordend op basis van een werkplan dat we samen opgesteld hebben met het stadsarchief”, legt Luc Smeets, coördinator van het project uit. “Het gaat om foto’s, affiches en realia zoals truitjes, medailles en bekers. Dat is veel werk en een waar huzarenstuk, maar ik ben ervan overtuigd dat dit – met steun van het stadsarchief – gaat lukken.”“We zijn bijzonder trots dat we het clubarchief van Initia Hasselt kunnen onderbrengen in ons Hasselts stadsarchief”, vult schepen Dewael aan. “Het is ook positief dat vrijwilligers aan de slag gaan in ons archief. We stellen werkruimte ter beschikking en voorzien de nodige ICT-ondersteuning. Dat zullen we ook blijven doen, aangevuld met de deskundigheid van onze archiefmedewerkers die het werkplan mee opstelden.”“We plannen een expo ‘Initia Hasselt: 50 jaar hart en handbal’. Hiervoor moeten we het nodige archiefmateriaal ordenen zodat het beschikbaar is voor de tentoonstelling”, gaat Smeets verder. “Er zijn ondertussen meer dan 100 affiches gedigitaliseerd en die worden individueel beschreven en veilig verpakt. Daarnaast zijn er meer dan 3000 foto’s gedigitaliseerd en geordend door een vrijwilliger. In totaal hebben we al meer dan 60 archiefdozen verzameld, uit 50 jaar handbal.”Tot op vandaag hebben een 25-tal clubleden diverse schenkingen gedaan aan het archief. “Maar vermoedelijk is er nog heel wat interessant archiefmateriaal bij oud-leden en sympathisanten. We hopen dat ook zij zich melden naar aanleiding van 50 jaar Initia en hun materiaal willen overmaken aan het stadsarchief zodat alle puzzelstukjes mooi in elkaar vallen”, zegt schepen Dewael. Ook andere verenigingen zijn altijd welkom om hun archief over te dragen aan het stadsarchief. “Het voorbeeld van Initia Hasselt verdient navolging. Er zijn immers vele Hasseltse verenigingen met een rijke geschiedenis die we niet verloren willen laten gaan”, besluit schepen Dewael. “Dus ook aan hen een warme oproep om hun materiaal en archieven, als ze er zelf geen zorg (meer) voor kunnen dragen, te schenken aan het stadsarchief.”Heb je nog interessante archiefstukken en realia zoals truitjes, vlagjes, of andere, dan mag je je melden bij luc@initiahasselt2021.be of stadsarchief@hasselt.be. Overige verenigingen mogen zich ook melden bij het stadsarchief.