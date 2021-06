Resultaten lokaal behoefteonderzoek bij de Genkse 55-plussers

Vrijwilligers van radio GRK zorgden dat alles perfect tot in de huiskamers van de deelnemers geraakte. De presentatie was in handen van Andrea Croonenberghs. René Swartenbroekx bracht tussendoor zijn eigenzinnige kijk op ouder worden in Genk.De professoren Verté en De Witte van de VUB lichtten de cijfers toe. Deze profs liggen aan de basis van de lokale behoefteonderzoeken die niet alleen in België, maar ook internationaal gevoerd worden. Voor Genk was het reeds het derde wetenschappelijk onderzoek, dat dankzij de inzet van de leden van de adviesraad 55+ en meer dan 90 vrijwilligers tot een goed einde werd gebracht. Alle resultaten zijn gebundeld in een brochure die gratis aangevraagd kan worden, zowel digitaal als in gedrukte vorm. Aanvragen kan via sociaal.welzijn@genk.be of 089 65 43 72. Ook in de volgende Horizons zal je de belangrijkste resultaten kunnen lezen.