WK rally: Thierry Neuville overleeft bijltjesdag in Kenia

Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) sluiten de tweede wedstrijddag in de Safari rally af als leider. Onze landgenoot heeft 18”8 seconden voorsprong op de Japanner Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC). Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) volgt als derde op 55”8 seconden van leider Neuville.

De Safari rally is een veeleisende rally, dat is algemeen geweten. In tegenstelling tot vroeger zijn de wagens van nu niet meer aangepast aan het ruige parcours. De reden om af te stappen van speciaal voor deze rally gebouwde wagens heeft alles te maken met kostenbesparingen. Het gevolg is dat de gewone rallywagens minder bestand zijn tegen wat ze in Kenia te verwerken krijgen. Dat werd vandaag snel duidelijk.

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) beschadigde in de tweede rit van de dag zijn ophanging. Dankzij een noodherstelling kon hij de finish van de derde rit van de dag bereiken. Het tijdverlies van anderhalve minuut moest hij erbij nemen. Erger verging het zijn teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) die met de finish van KP3 in zicht een wiel verloor. Hetzelfde lot was Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) beschoren. Thierry Neuville liet het niet aan zijn hart komen, won twee ritten en pakte halfweg de dag de leiding met 5.1 seconden voorsprong op Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC).

De vrees dat het parcours er na de eerste doortocht nog erger zou bijliggen werd al snel bevestigd. Neuville verloor eerst de leiding aan Rovanperä om tegen het einde van de daaropvolgende rit een velg kapot te rijden. Ondanks die tegenslag kwam de Belg opnieuw aan de leiding omdat Rovanperä naar het einde van de rit toe tijd verloor.

De eerste kilometer van de slotrit lag er bijzonder zwaar bij. Ogier had in de aanvangsfase veel last van fesh fesh, maar reed desondanks samen met zijn teamgenoot Takamoto Katsuta de snelste tijd. Dankzij die tijd schuift de Japanner op naar de tweede plaats, de Fransman naar de vierde plaats. Kalle Rovanperä verteerde die fesh fesh minder goed. Na 900 meter was de zichtbaarheid voor de Fin nul, kwam hij vast te zitten in het mulle zand en raakte zijn radiator verstopt. De Fin moest de handdoek werpen.

Thierry Neuville kwam ook niet zonder kleerscheuren uit die rit. Iets over halfweg explodeerde de linker achterband en moest de Belg het op zijn velg zien te redden. Neuville verloor 39.8 seconden op Ogier en Katsuta. Ondanks die lekke band sluit Neuville de dag af als leider. “Het grootste probleem in deze rit waren de banden. Maar er zijn nog wel enkele dingen die tijdens de service moeten worden nagekeken”, was Neuville eerder bezorgd aan de finish. Teamgenoot Ott Tänak reed links vooraan lek en verloor op zijn beurt 54.9 seconden. De Est blijft derde. Adrien Fourmaux en Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) kenden een motorprobleem sluiten de dag af als zesde.

Op zaterdag worden er nog eens zes ritten gereden. De Safari rally eindigt zondagnamiddag. (belga)