Code voor gratis coronatest kan zaterdag al aangevraagd worden

Wie deze zomer twee gratis PCR-testen mag aanvragen, kan de code daarvoor zaterdag (morgen) proberen te bemachtigen. Dat is vroeger dan verwacht, want normaal zou het systeem maandag pas gelanceerd worden.

“Het systeem is al klaar”, zegt Karine Moykens van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing. “Waarom zouden we mensen dan al niet de kans geven om het te proberen?”

En die ‘proberen’ moet u redelijk letterlijk nemen. “We gaan het inderdaad openstellen. Maar het idee is dat we voorzichtig opstarten. Als er nog kinderziektes zouden zijn, kunnen we het systeem dan nog even stilleggen”, zegt ze. “Maar als te veel mensen dat morgen op hetzelfde moment proberen, dan bestaat de kans dat het systeem sowieso crasht.”

Moykens verzekert dat het systeem maandag op volle toeren zal draaien en iedereen dan zeker een code zal kunnen aanvragen. Zo’n gratis test aanvragen kan twee keer en is bedoeld voor wie nog niet de kans heeft gekregen om zich volledig te laten vaccineren.

Je kan de testen aanvragen op mijngezondheid.belgië.be

LEES OOK. Europa kleurt groen, maar deltavariant rukt op: wat betekent dat voor je reisplannen?

(sgg)