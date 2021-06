Dit zijn de vijftig beste rooftopbars van Europa - en er zitten twee Belgische adresjes bij

Een cocktail met uitzicht op de Eiffeltoren in Parijs of met het Italiaanse colosseum op de achtergrond: de vijftig beste rooftopbars van Europa zijn opnieuw gekozen door Big 7 Travel, de Engelstalige gids die weet wat goed is. Leuk detail: twee van die adembenemende bars bevinden zich in ons land.

Op plaats 47 tref je Gaston aan, een rooftopbar en -restaurant in het hartje van Gent. De gezellige bar draait tijdens de zomermaanden op volle toeren en is een echte trekpleister geworden voor jong en oud.

Het dakrestaurant, gehuisvest in de historische Galvestonfabriek, is niet enkel geliefd voor zijn verrassend lekkere keuken en zorgvuldig samengestelde drankenkaart, maar ook om het spectaculaire zicht op de Gentse skyline. Zomerser dan in de strandstoeltjes wordt het niet, terwijl je een partijtje petanque aanschouwt met een verkwikkende cocktail in de hand. Ook aan de buitenbar geniet je zorgeloos van een aperitiefje, terwijl de gemoedelijke table d’amis je verwelkomt voor een gezellig etentje onder vrienden. Wordt het buiten te fris, dan installeer je je in de authentieke feestzaal van de voormalige katoenfabriek.

Maar Gaston is niet de enige Belgische bar die in de prijzen viel. Ook op plaats 35 komen we bekende naam tegen. Play Label is al enkele zomers een vaste waarde voor de echte Brusselaar. Op het dak van de Bowling Crossly drink je gezellig een biertje, al is de officiële openingsdatum voor dit seizoen nog niet aangekondigd.

De volledige lijst kan je hieronder lezen:

1. The Culpeper in Londen (Groot-Brittannië)

2. Patchwork in Sa Punta, Ibiza (Spanje)

3. Terrazza Borromini in Rome (Italië)

4. Nebotičnik in Ljubljana (Slovenië)

5. PK Cocktail Bar in Santorini (Griekenland)

6. Mama Shelter in Bordeaux (Frankrijk)

7. Balcony Bar Prague in Praag (Tsjechië)

8. REM Eiland in Amsterdam (Nederland)

9. Frank’s Cafe in Bold Tendencies, Londen (Groot-Brittannië)

10. Bairro Alto Hotel Rooftop in Lissabon (Portugal)

11. Stockholm Under Stjärnorna in Stockholm (Zweden)

12. Buža Bar in Dubrovnik (Kroatië)

13. Terraza Ayre in Barcelona (Spanje)

14. Herbārijs in Riga (Letland)

15. Skyline Bar 20up in Hamburg (Duitsland)

16. Lemon Tree Sky Bar in Bratislava (Slowakije)

17. La Terrazza in Firenze (Italië)

18. Hugo’s Terrace in St. Julian’s (Malta)

19. 20 Stories in Manchester (Engeland)

20. Couleur Locale in Athene (Griekenland)

21. Das Loft Bar & Lounge in Wenen (Oostenrijk)

22. Le Perchoir in Parijs (Frankrijk)

23. Helicon Roofbar in Larnaca (Cyprus)

24. Liebling – Hidden Rooftop Bar in Budapest (Hongarije)

25. Deck5 Sky Bar in Berlijn (Duitsland)

26. BAR Vulkan in Oslo (Noorwegen)

27. Locavore Bar in Västerås (Zweden)

28. The Queen of Hoxton in Londen (Engeland)

29. Floor17 in Amsterdam (Nederland)

31. Upper Fifth Shoreditch in Londen (Groot-Brittannië)

32. Sense Rooftop Bar in Sofia (Bulgarije)

33. Sophie’s in Dublin (Ierland)

34. The Rooftop St. James in Londen (Groot-Brittannië)

35. Play label rooftop in Brussel!

36. Babel in Belfast (Noord-Ierland)

37. Aria Hotel Budapest in Boedapest (Hongarije)

38. Level 27 in Warschau (Polen)

39. Café im Vorhoelzer Forum in München (Duitsland)

40. Illum Rooftop in Kopenhagen (Denemarken)

41. RADIO Rooftop Bar in Madrid (Spanje)

42. The Skyline Rooftop Bar in Venetië (Italië)

43. T-Anker in Praag (Tsjechië)

44. Aloha Bar in Rotterdam (Nederland)

45. Klunkerkranich Rooftop in Berlijn (Duitsland)

46. VIDOK in Krakau (Polen)

47. Rooftop Bar & Restaurant Gaston in Gent!

48. Mama Shelter in Groothertogdom Luxemburg

49. Más Rooftop Bar in Helsinki (Finland)

50. Skybar in Vilnius (Litouwen)