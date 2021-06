Mama en zus starten inzamelactie: “Glenn zit gevangen in zijn lichaam, maar wil vooruit”

Glenn Simons uit Boechout heeft een meervoudige beperking. Deze kwam negen maanden na zijn geboorte aan het licht via de diagnose van schizencefalie/hydrocefalie, zeg maar een kloof in de hersenen. Hierdoor heeft Glenn ook cerebrale parese of hersenverlamming waardoor zijn ontwikkeling vertraagde.

Broer en zus zijn twee handen op één buik. — © RR

“Glenn is volledig afhankelijk van zijn begeleiding. In het weekend krijgt hij deze thuis en tijdens de week verblijft hij in Centrum Ganspoel in Huldenberg. Mentaal staat hij voor veel open en is hij zeer sociaal. Je kan echt een goed gesprek met hem voeren. Communiceren doet hij met zijn mimiek of met zijn aangepaste computer. Daar is hij heel sterk in. Hij volgt graag de actualiteit via zijn computer. Het feit is dat Glenn vooruit wil, maar hij zit gevangen in zijn lichaam”, vertellen Pascal en Jill die samen met papa Erwin hun zoon en broer vooruit willen helpen.

Het gezin heeft nu zijn hoop op robottherapie gevestigd. “Hierbij zou Glenn in een harnas of een robot worden gehesen. De robot ondersteunt en stimuleert hem om te stappen. Door bewegingen veel te herhalen kunnen er nieuwe verbindingen ontstaan in de hersenen. De resultaten zijn zeer uiteenlopend. Er zijn mensen die opnieuw driehonderd meter stappen, terwijl ze jaren in een rolstoel hebben gezeten.”

Dure therapie

Om deze therapie te volgen zijn er twee uitdagingen. “De eerste is Glenn zelf aangegaan. Om de therapie te mogen doen, moet hij zelfstandig stevig kunnen staan. Daarom moet hij driemaal per week in een staanplank om zijn spieren te stretchen. Dat is pijnlijk, want sommige spieren heeft hij al lang niet meer gebruikt. Maar hij fleurt helemaal op als we het over de robottherapie hebben. Hij toont zich een doorzetter en maakt absoluut vorderingen.”

Een tweede uitdaging is de financiële kant. “Om resultaten te boeken, moet Glenn de therapie toch een jaar volgen. Maar dat kost ongeveer 10.000 euro. Geld dat we niet zomaar hebben liggen. Daarom hebben we de doneeractie opgestart, want we willen Glenn deze kans geven.”

Glenn supportert voor Club Brugge, mama voor Beerschot. — © RR

Naast de therapie hopen Pascale en Jill dat er ook middelen beschikbaar komen voor een nieuwe wagen met lift. “Onze huidige auto is elf jaar en mag door de lage-emissiezone van Antwerpen niet meer binnen. Er beginnen trouwens ook meer mankementen aan te komen. Een perfect aangepaste wagen met lift kost ook nog eens 38.000 euro.”

Pascale, Jill en Erwin kunnen de financiële steun zeker gebruiken. “We hebben nog nooit acties gehouden want we vallen er andere mensen niet graag mee lastig. Maar nu willen we Glenn toch helpen stappen vooruit te zetten.”

De doneeractie voor Glenn verloopt voorlopig online. “Als fans van Beerschot, terwijl Glenn voor Club Brugge supportert, denken we aan een collecte in het stadion. Maar voor deze en andere acties wachten we tot na de zomer, wanneer er weer toeschouwers naar de wedstrijden mogen komen.”

