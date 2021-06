500 Limburgse kranen wijzen richting Antwerpen als eerbetoon aan slachtoffers ingestorte school

Eén van die kranen staat in de Gaston Oomslaan in Beverlo op een werf van bouwbedrijf Haex. De bouwvakkers die hier aan het werk zijn hebben de gebeurtenissen in Antwerpen vol ongeloof gevolgd. “Zo’n tragisch ongeval meemaken is heel erg voor de nabestaanden van de slachtoffers maar ook voor het team van collega’s. Wij leven erg mee en willen vandaag stilstaan om steun te betuigen aan iedereen die er iets mee te maken heeft, in het bijzonder aan de nabestaande van het ongeval. Zoiets meemaken gun je niemand”, aldus David Lavarini, ploegbaas bij Haex.

