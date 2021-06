XPO Logistics bouwt duurzaam magazijn in Tongeren

“Door de centrale ligging in de euregio, de nabijheid van de luchthavens van Luik en Maastricht, de rechtstreekse ontsluiting op de E313 is er veel interesse van bedrijven om zich hier te komen vestigen", zegt burgemeester Patrick Dewael.Bert van der Sterren van XPO Logistics: "Vandaag leggen we de eerste steen van onze nieuwe campus in Tongeren. Het bouwbedrijf Cordeel is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project, dat naar verwachting eind dit jaar voltooid zal zijn. De nieuwe logistieke site moet een duurzaam, fossielvrij gebouw worden. Het magazijn, dat 20.000 m² zal beslaan met ruimte voor uitbreiding, zal zich toespitsen op het beheer van reserveonderdelen, de logistiek van dienst na verkoop en e-commerce-oplossingen. De uitbreiding van de magazijncapaciteit maakt deel uit van de groeistrategie van XPO in de Benelux."Tongeren is voor XPO om tal van redenen de perfecte locatie voor hun nieuwe uitvalsbasis. Dankzij de uitstekende logistieke ligging zullen ze nog sneller en flexibeler kunnen werken.