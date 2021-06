Neos Oudsbergen springt weer op de fiets

Vanaf het kerkplein in Meeuwen vertrokken ze in de voormiddag, allemaal voorzien van een geel hesje richting Peer voor een eerste stop in Hechtel, waar werd genoten van een warme tas koffie. Daarna ging de fietstocht verder langs de mooie natuur. Een rondje fietsen door de bomen mocht hierbij niet ontbreken. Rond de middag was er een afspraak voor een warme maaltijd aan het kanaal in Lommel.Het deed deugd om nog eens samen met een groep aan tafel te zitten. Nadat de hongerige magen waren gevuld, ging de tocht verder langs het kanaal om een laatste stop te maken in Eksel om te genieten van een ijsje en/of drankje. Hierna werden de trappers weer in gang gezet richting Meeuwen. Het was een deugddoende en fijne ontspanning na deze lange coronaperiode.