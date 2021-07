Ex-Vlaams parlementslid Rob Beenders heeft zijn eerste boek uit. ‘Mijn Hoorreis’ is het persoonlijk verhaal van Rob, die op 37-jarige leeftijd na een infectie en de ziekte van Ménière plots erg slechthorend werd. In deze podcast spreekt Rob over zijn ervaringen, maar ook over het steeds groter wordende probleem van slechthorendheid.