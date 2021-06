Ophef tijdens de trainingen voor de MotoGP-wedstrijd van Nederland, op het circuit van Assen. Meervoudig wereldkampioen Marc Marquez kwam in de tiende bocht zwaar ten val. De Spanjaard verloor de controle over de motor en vloog de lucht in. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen, want Marquez stond na de crash zelf recht.