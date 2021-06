Nationaal kampioene Lotte Kopecky heeft de eindzege in de Lotto Belgium Tour op zak gestoken. Onze landgenote won de slotetappe met aankomst op de Kapelmuur in Geraardsbergen en wipt zo ook over de Nederlandse Lorena Wiebes naar de eindzege in het algemeen klassement. Wiebes werd bij het aansnijden van de Muur opgehouden door een valpartij en verspeelde daarmee al haar zegekansen.

