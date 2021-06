Eriksen bracht bezoek aan ploegmakkers na hartfalen: “Ze hebben hem héél hard geknuffeld”

De 29-jarige spelmaker van Denemarken kreeg in de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand maar kon worden gereanimeerd. Vorige week donderdag bevestigde de Deense bond dat bij de speler aan ICD-defibrillator zal worden ingeplant, een toestel dat ingrijpt bij hartritmestoornissen. Een dag later mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Het eerste wat hij deed, was een bezoek brengen aan het Deense EK-kamp, waar zijn landgenoten zich momenteel voorbereiden op de 1/8ste finale tegen Wales.

“Ik denk dat enkele jongens hem héél hard geknuffeld hebben”, aldus Schmeichel over de ontmoeting van exact een week geleden. “Het was fantastisch om hem te zien, weet je… Gezond en goedgezind. Hij kwam aan toen we aan het trainen waren. Het was een geweldig moment. Ik had het geluk gehad om hem voordien te kunnen bezoeken in het ziekenhuis, maar voor velen was dit de eerste keer dat ze hem terugzagen. De training stopte direct en iedereen liep naar hem toe.”

Gemotiveerder dan ooit

Volgens de Deense doelman was het bezoek van Eriksen, één dag na de 1-2-nederlaag tegen de Rode Duivels, nodig om klaar te zijn voor de laatste groepsmatch tegen Rusland. Die wonnen de Denen overtuigend met 4-1.

“Het was belangrijk voor ons om te weten dat Christian oké was”, klinkt het. “En om hem nog eens te zien. Dat heeft ons enorm geholpen want daardoor konden we dat laatste beeld van hem uit onze gedachten wissen. Om hem terug te zien in levenden lijve, dat was zo belangrijk. Het haalde de druk van de ketel en dat zag je ook in die wedstrijd. We speelden vrij en met een identiteit, iets waarover we in het verleden vaak gesproken hebben.”

En nu zijn de Denen gemotiveerder dan ooit om ver te geraken op het EK. “Het is een gekte geweest”, aldus Schmeichel. “Met zoveel emoties, een absolute rollercoaster. Om hier nu te zitten, nadat we zijn doorgestoten naar de laatste zestien en Christian die oké is… Dat is heel positief allemaal.”