Lukaku in ondergoed op cover Vogue: dit zijn de modetrends in mannenondergoed

Justin Timberlake en naamgenoot Justin Bieber deden het voor Calvin Klein, voetballer Cristiano Ronaldo liet zijn afgetrainde lichaam zien in de campagne voor zijn eigen merk CR7 en onze eigen Romelu Lukaku prijkt in een witte boxershort van Versace op de cover van L’Uomo, de Italiaanse Vogue: mannenondergoed is minstens zo populair als lingerie voor vrouwen.

En dan denken we meteen aan de boxershorts met de brede taillebanden waarop duidelijk het merk te zien is. “Dat zijn eigenlijk de money makers van de modehuizen”, zegt stylist Jody Van Geert. “Je kan die relatief goedkoop produceren en toch voor een hogere prijs verkopen.”

Exclusiviteit

Een onderbroek van 45 euro mag dan niet goedkoop zijn, toch is het nog altijd stukken goedkoper dan een broek of een hemd van datzelfde merk aanschaffen. Je koopt met andere woorden een beetje exclusiviteit zonder dat je twee ribben moest verkopen. “Draag je zo’n onderbroek van Hugo Boss of Versace, dan identificeer je je ook met dat merk, het is een stukje persoonlijkheid.”

En die persoonlijkheid komt ook terug in de prints en kleuren. “Felle kleuren, gekke prints … het is nog steeds populair”, zegt Van Geert. “Zelf waag ik er mij niet aan, maar het blijft verkopen. Voor sommige mannen mag het eens iets anders zijn dan zwart of wit.”

De klassieke boxershort, met pijpjes, is nog altijd populair. Maar ook de shorties, die net iets hoger op de bil komen, winnen aan terrein. “Er zijn mannen die ook graag slips dragen, en aan de andere zijde heb je dan weer de loszittende boxershort. Die laatste zijn populair bij skaters. Een loszittende boxershort wordt iets vaker geassocieerd met een meer alternatieve stijl.”

1. Witte boxershorts Versace (2 stuks) - 90 euro bij de Bijenkorf 2. Boxershorts met print (2 stuks) - 29,95 euro bij Schiesser 3. Gestreepte slip - 12,90 euro bij Dim 4. Boxershort in twee kleuren - 29,95 euro bij Hugo Boss 5. Gele boxershorts (2stuks) - 29,95 euro bij About You.