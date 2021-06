Bewakingscamera filmt moment waarop flatgebouw in Miami instort — © Reuters

Er zijn beelden opgedoken van het moment waarop het flatgebouw in Miami is ingestort. Een bewakingscamera legde vast hoe een deel van het gebouw naar beneden viel. Momenteel is er sprake van zeker vier dodelijke slachtoffers, maar 159 andere bewoners worden nog gezocht.

Intussen zijn er ook al enkele slachtoffers levend van onder het puin gehaald. Zo werd eveneens gefilmd hoe een jongen door de hulpdiensten werd bevrijd. Hij werd meteen op een brancard gelegd en afgevoerd naar het ziekenhuis. De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk.

