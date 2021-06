Doctoraatsstudent UHasselt brengt gedrag van everzwijnen in kaart. — © TV Limburg

Hoe kan het dat everzwijnen zo dicht bij de mensen kunnen leven? Dat is de vraag waar doctoraatsstudent Jolien Wevers van de Universiteit Hasselt een antwoord op zocht. En dus ging ze op zoek naar antwoorden in het Nationaal Park Hoge Kempen. Met de steun van INBO en FWO hing ze er 40 camera's op om twee jaar lang het gedrag van de everzwijnen te kunnen bestuderen. En wat blijkt? Everzwijnen zijn een pak slimmer dan we denken.