Het EK voetbal zorgt voor een opstoot van de Delta-variant van het coronavirus in heel Europa. In Limburg is één supporter van fanclub De Bemvoort uit Pelt besmet geraakt met corona, nadat hij de wedstrijd België - Finland bijwoonde in Sint-Petersburg. Ook 100 Finse fans hebben in Rusland een coronabesmetting opgelopen. Bij de Peltse supporterclub zijn ze op hun hoede voor het verdere verloop van het toernooi.