WIMBLEDON. Elise Mertens start tegen thuisspeelster, Van Uytvanck krijgt wereldtopper in eerste ronde

Elise Mertens (WTA-16) neemt het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen de Britse Harriet Dart (WTA-141), die dankzij een wildcard kan deelnemen. Voor Alison Van Uytvanck (WTA-57) kwam vrijdag bij de loting een veel zwaardere tegenstandster uit de bus. Zij treft het Oekraïense derde reekshoofd Elina Svitolina (WTA-5), bij de vorige editie in 2019 nog halvefinaliste . Kwalificatiespeelster Greet Minnen (WTA-119) kent haar eerste tegenstandster nog niet.

Mertens nam het één keer eerder tegen Dart op. In 2014 versloeg ze de toen nog piepjonge 24-jarige Britse op een ITF-toernooi in Ponta Delgada (Azoren) op hardcourt met 6-2 en 6-1. Als Mertens ook deze keer wint, wacht haar in de tweede ronde een duel met de Chinese Zhu Lin (WTA-99) of de Duitse Mona Barthel (WTA-187).

Ook Van Uytvanck keek haar opponente één keer eerder in de ogen. In 2015 moest ze op het hardcourt van Indian Wells met 4-5, 7-6 (7/4) en 6-1 de duimen leggen voor Svitolina. Als ze de 26-jarige Oekraïense deze keer wel kan verrassen, neemt ze het in de tweede ronde op tegen de Poolse Magda Linette (WTA-44) of de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA-79).

Bij de mannen staan er geen Belgen op de hoofdtabel.