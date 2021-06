Nog geen sandaaltjesweer: met deze enkellaarsjes kom je druilerige zomerdagen door

Wie al een nieuw paar sandalen kocht, zal nog even geduld moeten hebben. De zuiderse temperaturen zijn nog niet voor meteen, en daardoor blijft het zomerse schoeisel noodgedwongen in de kast. Wat kun je dan wel dragen? Een stijlvol enkellaarsje, want dat hoort niet enkel thuis in de winter.

Zomer en (enkel)laarzen: het lijkt niet meteen een gedroomde combinatie. Maar door de vele plensbuien van de afgelopen dagen (en ook de komende tijd) is het geen weer om onze blote tenen door te jagen.

Uiteraard kun je kiezen voor comfortabele sneakers – die kun je het hele jaar door dragen – maar er bestaan stijlvolle alternatieven. Eentje daarvan is de enkellaars. Tegenwoordig niet meer alleen in stug leder in bruin of zwart maar in alle kleuren van de regenboog, om van de hakhoogtes nog maar te zwijgen.

Met een (half)lange rok

Als het dan toch regent of fris is, dan kunnen we maar beter onze blote benen ook nog even verwarmen. Om er toch een zomers gevoel aan over te houden, kies je voor een (half)lange rok. Felle tinten zoals fuchsia en citroengeel mogen aanlokkelijk zijn, toch staan ze tegenover het grijze canvas dat we het weer noemen, misschien te zomers. Een halflange kokerrok in jeans of een zwierig exemplaar tot net boven de voeten vormen een beter alternatief.

1. Jeansrok - 145 euro bij Essentiel 2. Bloes met patchwork - 39,95 euro bij Zara 3. Lichtgrijze enkellaars - 510 euro bij Virginie Morobé 4. Halsketting Maje - 65 euro bij de Bijenkorf 5. Clutch Xti - 39,95 euro bij Torfs.

Met een jurk

Toch liever een streepje bloot? Dan passen enkellaarsjes ook onder jouw favoriete korte jurk. Ga voor een paar mooi aansluitende enkellaarzen, hierdoor lijken je benen over te gaan in de schoenen en ben je plots een stukje groter. Optisch toch.

1. Kaki jurk - 89,95 euro bij Massimo Dutti 2. Enkellaarzen Furla - 269,95 euro bij Zalando 3. Handtas - 275 euro bij IKKS 4. Ceintuur - 25,99 euro bij Mango.

1. Zwarte sweaterjurk - 24,99 euro bij H&M 2. Groene enkellaarzen Jeffrey Campbell - 179,99 euro bij Sacha 3. Kleine handtas - 990 euro bij Balenciaga

Met een jumpsuit

Een exemplaar met wijduitlopende pijpen of net eentje dat als een tweede huid aan je billen kleeft: ook jumpsuits zijn alomtegenwoordig deze zomer. Kies voor een neutraal exemplaar en hou je niet in als het gaat om accessoires … een enkellaars in een opvallende print, een grote handtas of juweeltjes: het geeft je outfit meteen wat pit.

1. Lichtblauwe jumpsuit - 79,90 euro bij Esprit 2. Gestreepte enkellaarzen Mango - 99,99 euro bij de Bijenkorf 3. Lederen tas - 149, 99 euro bij Pieces 4. Set van 2 armbanden - 7,49 euro bij Asos.