Jasper Philipsen over zijn knie en twee sprinters naast elkaar in de Tour: “We zien wel hoe het loopt”

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) start zaterdag in zijn tweede Tour de France, na een eerste deelname in 2019. Samen met Tim Merlier mag hij zijn kans gaan in de sprint, maar zijn knieblessure baart hem nog altijd wat zorgen.

Tim Merlier won een rit in de Giro van dit jaar, Jasper Philipsen in de Vuelta van 2020. Wie is nu de vooruitgeschoven sprinter bij Alpecin-Fenix?

“We hebben er nog niet echt over gesproken”, vertelde Philipsen vrijdag op een online persmoment, “de ploeg heeft een plan, maar dat moeten we nog bespreken en dan zien we wel hoe het loopt. Aan de hand van de profielen van de ritten zal een renner aangeduid worden om te sprinten, ook op basis van diens waarden. Ik heb er zelf nog niet echt één rit uitgekozen. Er zijn veel kansen in deze Tour en de ambitie met de ploeg is om één ritzege te pakken, welke rit dat is, maakt niet uit. Ik weet niet waarom we hier met twee sprinters starten. Dat is een beslissing van de ploeg. In dat proces ben ik niet betrokken.”

Merlier gaf aan dat hij niet op groen mikt, doet Philipsen dat wel? “In de toekomst is dat zeker iets wat ik wil ambiëren in mijn carrière, maar dit jaar is dat geen optie. We zijn hier in de ploeg met twee sprinters en ook nog met Mathieu van der Poel. Dat lukt gewoon niet dit jaar, want dan moet je energie steken in die tussensprinten. Ooit wil ik er voor gaan, maar nu niet.”

© BELGA

Kniepijn

Philipsen kwam ten val in de Ronde van België en stapte daarna uit de wedstrijd met een knieblessure. “Met mijn knie gaat het goed en ik voel me 100 procent op de fiets. Dat is zeker een goede zaak. De voorbereiding liep wel niet zoals ze moest verlopen na mijn hoogtestage, maar mijn vorm is zeker goed en ik krijg nu drie weken de kans om te koersen.”

Al sprak hij daarna ook voorzichtigheid uit. “Ik hoop dat mijn knie standhoudt en het blijft zoals het nu is. We hopen op het beste en ik word omringd door een goede medische staf die het nauwgezet opvolgt. Een knie is iets speciaals, er bestaat altijd een klein risico dat het fout loopt als je al een kleine blessure hebt. Maar hopelijk wordt het niet erger en moet ik niet opgeven in de eerste week. Ik wil deze eerste week doorstaan, lukt dat, dan moet Parijs zeker mogelijk zijn. Ik wil graag Parijs halen, ik weet dat het los van mijn blessure ook lastig koersen zal zijn in de Alpen en de Pyreneeën, het wordt zaak om die te overleven, niet ziek te worden en hopelijk kan ik sprinten in Parijs.”