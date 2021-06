Rode Duivels krijgen opnieuw Felix Brych als ref tegen Portugal

De 45-jarige Brych is al voor de tweede keer spelleider op dit EK bij een match van de Rode Duivels. Maandag floot hij de derde groepsmatch in Sint-Petersburg tegen Finland, met 2-0 gewonnen door België.

De assistenten van Brych zijn zijn landgenoten Mark Borsch en Stefan Lupp. De Bulgaar Georgi Kabakov treedt op als vierde official. De Duitser Marco Fritz is de videoref.

Brych is bezig aan zijn tweede EK, na 2016 waar hij de groepsmatch van België tegen Zweden leidde (1-0). Hij was er ook al bij op twee WK’s (2014 en 2018). Op het WK van 2014 had hij de wedstrijdleiding in handen in de poulematch van de Rode Duivels tegen Rusland (1-0).

België en Portugal treffen elkaar zondagavond om 21u in Sevilla.